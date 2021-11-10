العراق يشارك في أعمال الدورة 41 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو

2021/11/10 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شارك العراق في أعمال الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس ويستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الحالي.وقال بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلقته (بغداد اليوم)، ان "وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم علي حميد الشكري القى كلمة قال فيها : أن الدورة الحادية والأربعين لهذا المؤتمر تأتي ضمن لحظات تاريخية وإنسانية مهمة يتطلع فيها العالم بأسره الى الخروج من الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا معربا عن أمله بعودة الحياة الطبيعية لكل الشعوب واستعادة أواصر العمل والتفاهم المشترك والاهتمام المتبادل".

واضاف البيان ، ان "العراق صوت على إعادة انتخاب أودري أزولاي لتولي منصب المديرة العامة لليونسكو، حيث سجل الوفد العراقي شكره لأودري أزولاي على ما قدمته من دعم خلال الفترة السابقة لخدمة العملية التعليمية والبرامج التربوية والثقافية والعلمية التي نفذت لصالح العراق خلال تسنمها الإدارة العامة لمنظمة اليونسكو".

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