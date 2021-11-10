البحرين تتخذ قرارا صحيا بشان القادمين من العراق ودول اخرى

2021/11/10 | 23:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اتخذت مملكة البحرين قرارا صحيا بشان القادمين من العراق وتونس وإيران وماليزيا.وأعلنت وزارة الصحة البحرينية في بيان عن : إلغاء العمل بقائمة السفر الحمراء المرعية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، اعتبارا من الـ14 من الشهر الحالي.وذكرت ان : البحرين ستلزم المسافرين غير المحصنين القادمين إليها بالحجر الصحي في أماكن الإقامة، وليس في أماكن مرخصة كما كان من قبل./انتهى3

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