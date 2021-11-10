تقرير: يوتيوب يقرر إزالة زر عدم الإعجاب

2021/11/11 | 00:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منصة يوتيوب أنها ستزيل عداد "عدم الإعجاب" في خطوة لحماية المحتوى من "هجمات الكراهية"، وفق تقرير نشره موقع "تيك كرانش" المتخصص بأخبار التقنية.

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