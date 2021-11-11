2021/11/11 | 00:29 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوريا والعراق: تركيا تتعنت في تخفيض معدل إطلاقات مياه نهري دجلة والفرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/11 | 00:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا والعراق: تركيا تتعنت في تخفيض معدل إطلاقات مياه نهري دجلة والفرات) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا والعراق: تركيا تتعنت في تخفيض معدل إطلاقات مياه نهري دجلة والفرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).