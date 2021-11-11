أردوغان: ندين بشدة محاولة اغتيال الكاظمي "الدنيئة"



أردوغان: ندين بشدة محاولة اغتيال الكاظمي
2021/11/11 | 00:29 - المصدر: روسيا اليوم
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