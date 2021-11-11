حزب بارزاني يكشف موقفه من تداول اسم العبادي لرئاسة الوزراء

2021/11/11 | 00:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيل

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الخميس، موقف حزبه من طرح اسم حيدر العبادي لرئاسة الوزراء.

وقال سلام في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "موضوع طرح اسم رئيس الوزراء مايزال مبكرا وسابق لآوانه".

وأضاف انه "نأمل من البيت الشيعي أن يكون قد استوعب الدرس للمرحلة السابقة التي فشلت وكانت عبارة عن صراعات"، مشيرا الى انه "من الأفضل اختيار اسم مرشح يحظى بالأغلبية ومدعوم منها، حتى لايكون مهزوزا، وفي حال طرح أي اسم معين بما فيهم العبادي سيكون لكل حادث حديث".

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