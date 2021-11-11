2021/11/11 | 00:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، إحباط محاولة إرهابية لاستهداف أبراج نقل الطاقة في محافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قوة فوج دجلة التابع لقيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، أحبطت مساء الاربعاء، محاولة ارهابية لاستهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية".وأضاف، أن "مجموعة ارهابية حاولت تخريب ابراج لنقل الطاقة الكهربائية في منطقة مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين قبل ان تتصدى لهم القوة وتحبط محاولتهم الاجرامية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة إرهابية لتفجير أبراج كهربائية في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة إرهابية لتفجير أبراج كهربائية في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).