القومية العربية، نهضت بنهج عبد الناصر وتلاشت بغيابه !! - نبيل عودة

2021/11/11 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة تطور القوميات في اوروبا هو نتاج تطور اقتصاد مشترك في إطار جغرافي محدد * نجح عبد الناصر ببعث الحلم القومي العربي على قاعدة التنمية الاقتصادية ومفاهيم الوحدة العربية، وقطع هذا الحلم بوفاته *نبيل عودةنشوء وانتشار الفكر القومي برز كفكر سياسي على أثر الثورة الفرنسية (عام 1789)، والتي على اساسها طرحت المبادئ الجوهرية الرئيسية التي تبنتها فيما بعد الأمم المتحدة بإطار مبادئ حقوق الانسان، وهي ا ......





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