العراق يشارك في أعمال الدورة 41 لمؤتمر اليونسكو

2021/11/11 | 01:15 - المصدر: الترا عراق

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ألترا عراق ـ فريق التحرير

شارك العراق في أعمال الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس ويستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

وقال وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم علي حميد الشكري في كلمة العراق القاها خلال المؤتمر بحسب بيان لوزارة التعليم تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الدورة الحادية والأربعين لهذا المؤتمر تأتي ضمن لحظات تاريخية وإنسانية مهمة يتطلع فيها العالم بأسره إلى الخروج من الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا معربًا عن أمله بـ"عودة الحياة الطبيعية لكل الشعوب واستعادة أواصر العمل والتفاهم المشترك والاهتمام المتبادل".

وأشار البيان إلى أن "العراق صوت خلال أعمال المؤتمر على إعادة انتخاب أودري أزولاي لتولي منصب المديرة العامة لليونسكو وسجل الوفد العراقي شكره للسيدة أودري أزولاي على ما قدمته من دعم خلال الفترة السابقة لخدمة العملية التعليمية والبرامج التربوية والثقافية والعلمية التي نفذت لصالح العراق خلال تسنمها الإدارة العامة لمنظمة اليونسكو".

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