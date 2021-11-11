بعد مغادرة العشرات.. طالبان تغري الطيارين الأفغان بالبقاء

2021/11/11 | 01:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، الأربعاء، الطيارين العسكريين الأفغاء على البقاء في البلاد، مؤكدا أنهم يتمتعون بالحماية بموجب عفو وطني، ولن يتعرضوا للاعتقال.

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