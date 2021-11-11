شاهد بالفيديو.. سعد اللامي: هناك شبكات على وسائل التواصل تابعة لبعض الشخصيات هي التي تطرح بعض الاسماء لرئاسة الوزراء

2021/11/11 | 01:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rq91wnBDrA4

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