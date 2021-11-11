النثر الموريتاني وتطوره دراسة تحليلية تاريخية (434. 1425 ه / 1040. 2005 م). - محمد الداهي

2021/11/11 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الداهي أنوه بالجهد المبذول في هذه الأطروحة التي تتوافر فيها جملة من المزايا والخصائص التي اعتدنا معاينتها في هذه الكلية العامرة والعريقة منذ عقود خلت قبل أن يتراجع الأداء العلمي بالتدريج لبواعث كثيرة باستثناء غيث نادر في عز الصيف.



فضلا عن تمكن الباحث من سلاسة اللغة العربية وتحكمه في رقابها، كرس وقتا ثمينا من عمره لإنضاجها على نار هادئة، وإخراجها في حلة قشيبة بترو وإمعان، وإفراغها في سبيكة متراصة من خمسة ......





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