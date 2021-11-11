489 ألف ورقة اقتراع «باطلة» خلال الانتخابات الأخيرة

2021/11/11 | 02:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

كشفت مصادر انتخابيَّة خاصة عن وجود نحو نصف مليون ورقة اقتراع "باطلة" خلال الانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي، وفي وقت أكد خبراء في مجال الانتخابات أنَّ الرقم مرتفع قياساً بعدد المقترعين، نبهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى أنَّ عملها الخاص بالطعون وملحقاتها قد انتهى وتحولت إلى الهيئة القضائية.

وقدرت مصادر خاصة لـ"الصباح" وجود 489 ألف ورقة اقتراع "باطلة" خلال الانتخابات الاخيرة.

وعزا الخبير الانتخابي الدكتور وليد الزيدي "ارتفاع عدد أوراق الاقتراع الباطلة إلى حصول تثقيف خاطئ للناخبين بأنهم "إذا لم يختاروا مرشحا وليس لديهم مرشح يقتنعون به فليبطلوا الورقة بداعي عدم استغلالها من قبل الآخرين"، فضلا عن فرق القراءة البشرية والالكترونية لورقة الاقتراع، إذ تقرأ الأولى أنَّ هناك اشارة تصويت بناءً على نية الناخب المتجهة بوضوح إلى المرشح، في حين أنَّ انحراف الختم السري عن الرقم أو الاسم أو المربع المخصص لذلك؛ يعد الورقة باطلة".

وتابع الخبير الزيدي، في حديثه لـ"الصباح"، أنَّ "جزءاً من السبب يتحمله الناخب ايضا الذي يعد ورقة الناخب اعتيادية فيضع أكثر من إشارة لمرشح ويشطبها كيفما شاء، في حين أنَّ هذا يؤدي إلى إبطال الورقة، فضلاً عن أسباب أخرى تعود إلى وجود خلل ببعض الأجهزة الإلكترونية، وباعتراف المفوضية"، وعد أنَّ "عدد الاوراق الباطلة مرتفع جداً نسبة إلى عدد المصوتين الذين بلغوا 9 ملايين ناخب بحسب إحصاءات المفوضية".

من جانبه، قال مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات داود سلمان: إنَّ "المفوضية أرسلت الوجبة الأخيرة من الإجابات عن الطعون وملحقاتها إلى الهيئة القضائية".

وأضاف سلمان في حديث لـ"الصباح" أنَّ "المفوضية أكملت جميع الطعون وملحقاتها وأرسلتها إلى الهيئة القضائية، التي ستكون حرة بموافقتها على تلك الطعون من عدمها"، مشيراً إلى أنَّ "عمليات العد والفرز اليدوي ستجري في حال عدم اقتناع الهيئة القضائية بها".

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