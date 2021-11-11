التخطيط تُدرج ٨٤ مشروعاً جديداً لمحافظة المثنى

2021/11/11 | 02:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السماوة: أحمد الفرطوسي

وافقت وزارة التخطيط على إدراج 84 مشروعا جديدا في خطة المحافظة الاستثماريَّة بكلفة اجمالية تصل إلى 103 مليارات دينار.

وقال محافظ المثنى احمد منفي جودة لـ"الصباح": إنَّ "هذه المشاريع تمت اضافتها كخطة اضافية، وباستثناء خاص للمحافظة".

وأشار منفي إلى "أن المدة القليلة المقبلة ستشهد المباشرة بأهم مشاريع خطة عام 2021، التي تتضمن مشاريع في قطاعات الصحة والماء والكهرباء والطرق والبلديات والمجاري والكهرباء والتربية، والشباب والرياضة، والشرطة والدفاع المدني، في مركز المحافظة وفي جميع الأقضية والنواحي".

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