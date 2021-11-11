العراق‭:‬علاوي‭ ‬يطلب‭ ‬تدخل‭ ‬السيستاني والعامري‭ ‬يحمل‭ ‬على‭ ‬المبعوثة‭ ‬الأممية‭ ‬

2021/11/11 | 02:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسجدي‭ ‬عن‭ ‬قآني‭:‬لا‭ ‬خط‭ ‬أحمر‭ ‬على‭ ‬محاسبة‭ ‬المتورطين‭ ‬بمحاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬الكاظمي‭ ‬ بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ ارسل‭ ‬رئيس‭ ‬الجبهة‭ ‬الوطنية‭ ‬المدنية‭ ‬الدكتور‭ ‬اياد‭ ‬علاوي،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬رسالة‭ ‬الى‭ ‬المرجعالشيعي‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬السيستاني‭ ‬دعا‭ ‬خلالها‭ ‬المرجعية‭ ‬الى‭ ‬التدخل‭ ‬العاجلحفاظا‭ ‬على‭ ‬السلم‭ ‬المجتمعي‭ ‬والتوافق‭ ‬الوطني‭.‬في‭ ‬ظل‭ ‬الازمة‭ ‬المتصاعدة‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬والمحاولة‭ ‬الفاشلة‭ ‬لاغتيال‭ ‬رئيس‭ […]

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