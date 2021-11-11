2021/11/11 | 02:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مسجدي عن قآني:لا خط أحمر على محاسبة المتورطين بمحاولة اغتيال الكاظمي بغداد -الزمان ارسل رئيس الجبهة الوطنية المدنية الدكتور اياد علاوي، الاربعاء، رسالة الى المرجعالشيعي الأعلى في النجف السيد علي السيستاني دعا خلالها المرجعية الى التدخل العاجلحفاظا على السلم المجتمعي والتوافق الوطني.
في ظل الازمة المتصاعدة بعد الانتخابات العراقية والمحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:علاوي يطلب تدخل السيستاني والعامري يحمل على المبعوثة الأممية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في ظل الازمة المتصاعدة بعد الانتخابات العراقية والمحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:علاوي يطلب تدخل السيستاني والعامري يحمل على المبعوثة الأممية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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