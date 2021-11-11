البلد وحافة الهاوية

2021/11/11 | 02:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الازمة‭ ‬حدثت‭ ‬فعلاً‭ ‬وها‭ ‬نحن‭ ‬نشهد‭ ‬ترددات‭ ‬رجّتها‭ ‬القوية،‭ ‬وليس‭ ‬العراق‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬فرضيات‭ ‬انتظارها‭ ‬اليوم،‭ ‬لكن‭ ‬هل‭ ‬ينبغي‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬الازمة‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأخيرة‭ ‬ومحاولة‭ ‬الاغتيال‭ ‬الفاشلة‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬حتى‭ ‬تقع‭ ‬حادثة‭ ‬ثالثة‭ ‬فنكون‭ ‬امام‭ ‬معضلة‭ ‬لا‭ ‬خروج‭ ‬منها‭ ‬إلا‭ ‬بثمن‭ ‬غال‭.‬ الان‭ ‬الفرصة‭ ‬متوافرة‭ ‬للعودة‭ ‬الى‭ ‬خط‭ […]

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