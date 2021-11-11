الخارجية المصرية لـ (الزمان): حصلنا على دعم أمريكي لموقفنا في مفاوضات سد النهضة

2021/11/11 | 02:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ أكد‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬مع‭ ‬الوزير‭ ‬الأمريكي‭ ‬انتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أظهرت‭ ‬تطابقا‭ ‬مصريا‭ ‬أمريكيا‭ ‬حول‭ ‬الموقف‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬سد‭ ‬النهضة،‭ ‬وأنّ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أبدى‭ ‬تفهما‭ ‬للموقف‭ ‬المصري‭ ‬وضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬مصر‭ ‬المائية‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ […]

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