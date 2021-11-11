بيكيه يعود لتدريبات برشلونة قبل موقعة إسبانيول

2021/11/11 | 03:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتلقى تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد لبرشلونة، مفاجأة سارة، قبل خوض أول مباراة رسمية مع البارسا.ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، بدأ اليوم خوض التدريبات على أرض الملعب، وسيكون جاهزًا للعب في مباراة إسبانيول بالجولة الـ14 من الليجا عقب انتهاء التوقف الدولي.وكان بيكيه قد غادر مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني في الدقيقة 70، للإصابة، خلال نهاية الشهر الماضي.وقال برشلونة، في بيان طبي: "الفحوصات الطبية التي أجريت على بيكيه تؤكد إصابته بتشنج في ربلة الساق اليمنى، ومدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".يذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ريال سوسيداد صاحب الصدارة، لكن لدى البارسا مباراة مؤجلة

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