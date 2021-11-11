السعودية.. خلاف ينتهي بإحراق مركبة والشرطة تتحرك

2021/11/11 | 04:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الجهات الأمنية السعودية، تمكنها من إلقاء القبض على مواطن أشغل النار بمركبة بسبب خلاف بينه وبين صاحبها.

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