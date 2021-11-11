إدانة امرأة إسبانية في إسرائيل بتمويل منظمة إرهابية

2021/11/11 | 05:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، على امرأة إسبانية بالسجن 13 شهراً بعدما أدانتها بتهمة اختلاس أموال لصالح "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الفصيل الفلسطيني الذي تعتبره إسرائيل "منظمة إرهابية".

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