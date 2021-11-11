ذكريات استاذ عراقي في جامعة عدن – الحلقة الثانية - سناء عبد القادر مصطفى

2021/11/11 | 06:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سناء_عبد_القادر_مصطفى البحث عن صديق قديمفي عصر اليوم الأول من وصولي الى عدن من موسكو في 13/12/1983 تعرفت على أبوستار وهو من مدينة السماوة الذي جاء لزيارة د.



حسين عبد المجيد أحمد في السكن الجامعي لجامعة عدن الكائن في كنيسة التواهي كما ذكرت ذلك في الحلقة الأولى من الذكريات .



وبعد مرور فترة قصيرة من الزمن وانتهاء بروتوكول التعارف الذي جرى بيننا بسرعة بادرته بالسؤال التالي : هل تعرف سلام عبود؟(سلام عبود صديق قديم من أي ......





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