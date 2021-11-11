ليس الانتقام..

2021/11/11 | 06:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تواصل تداعيات قضية "سفاح الإسماعيلية" التي هزت الرأي العام المصري لبشاعتها وقسوتها، نفى تقرير طبي رسمي معاناة القاتل أي من اضطرابات نفسية أو عقلية، فيما اعترف المهتم أنه أقدم على جريمته لسبب يعتبر "تافه جدا" برأي الكثيرين.

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