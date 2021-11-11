تحرك لبناني رسمي بعد

2021/11/11 | 06:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت صور وصول المنتخب الإيراني إلى مطار العاصمة اللبنانية، بيروت، وعدد الحقائب الكبير الذي رافقهم تفاعلا واسعا أثار شكوكا وتساؤلات.

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