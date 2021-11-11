انتهاء الصلاحية-7- - نادية خلوف

#نادية_خلوف يمرّ شريط الذكريات أمامي ، وأرى صديقتي نهرين ، وكانت تنتمي لأحد الأحزاب قالت لي: عرضت على جميع الرفاق موضوع الزواج ولم يقبلوا ، هذا .
قالته نهرين يومها إلى أن عادت من المهجر بزيارة خاطفة ، وجميع الشبان الذين رفضوها عادوا وطلبوا منها الزواج فرفضتهم.
نهرين كانت تعيش ضمن عائلة مكونة من أكثر من 13 شخص حيث أن أخاها تزوج ، و أنجب أولاده الأربعة بينهم .
كنت أمرّ في الصباح أحياناً على بيتهم فأرا ......
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