انتهاء الصلاحية-7- - نادية خلوف

2021/11/11 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف يمرّ شريط الذكريات أمامي ، وأرى صديقتي نهرين ، وكانت تنتمي لأحد الأحزاب قالت لي: عرضت على جميع الرفاق موضوع الزواج ولم يقبلوا ، هذا .



قالته نهرين يومها إلى أن عادت من المهجر بزيارة خاطفة ، وجميع الشبان الذين رفضوها عادوا وطلبوا منها الزواج فرفضتهم.



نهرين كانت تعيش ضمن عائلة مكونة من أكثر من 13 شخص حيث أن أخاها تزوج ، و أنجب أولاده الأربعة بينهم .



كنت أمرّ في الصباح أحياناً على بيتهم فأرا ......





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