واشنطن تحذر روسيا من ارتكاب

2021/11/11 | 07:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت واشنطن، الأربعاء، من موسكو "توضيحا" بشأن تحركات "غير اعتيادية" للقوات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، محذرة روسيا من تكرار "الخطأ الفادح" الذي ارتكبته في 2014 وأشعل حربا في شرق أوكرانيا.

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