سعودية مبتعثة في بريطانيا توجه كلمة للملك سلمان وولي عهده بذكرى البيعة السابعة

2021/11/11 | 07:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت المبتعثة السعودية إلى بريطانيا، ريحان جمعة، كلمة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة ذكرى البيعة السابعة.

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