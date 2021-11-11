أربعة رواد فضاء يقلعون إلى محطة الفضاء الدولية في مركبة سبايس إكس

2021/11/11 | 07:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأقلع ثلاثة رواد فضاء أميركيون ورابع ألماني مساء الأربعاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة سبايس إكس في مهمة في المدار تستمر ستة أشهر كان مفترضاً أن تبدأ قبل عشرة أيام لكنّها أرجئت مراراً.وسيحلّ رواد الفضاء الأربعة محلّ الطاقم الذي غادر محطة الفضاء الدولية قبل أيام وعاد إلى الأرض ليل الإثنين الثلاثاء، ومن بين أفراده الفرنسي توما بيسكيه.وانطلق الطاقم من فلوريدا على متن كبسولة يحملها صاروخ فالكون 9 من إنتاج شركة سبايس إكس، في الساعة 21,03 (2,03 ت غ الخميس). ومن المفترض أن تلتحم كبسولتهم "دراغون" بمحطة الفضاء الخميس الساعة 19,10 (00,10 ت غ الجمعة).وكان مقرّراً أن ينطلق الطاقم في أواخر تشرين الأول، لكنّ عملية الإقلاع أرجئت مراراً، ولا سيّما بسبب الأحوال الجوية، ثم بسبب "مشكلة صحيّة طفيفة" أصيب بها أحد رواد الفضاء ولم تكشف ناسا تفاصيل بشأنها.وقررت الناسا عندها أن تعيد فريق "كرو-2" قبل إطلاق فريق "كرو-3".وأطلق على الطاقم اسم "كرو-3" لأنها ثالث مهمة إلى محطة الفضاء الدولية تنفّذها سبايس إكس لحساب الناسا، لكنّها في الواقع خامس مرة تطلق فيها شركة إيلون ماسك بشراً إلى المدار، إذ قامت قبل كرو-1 وكرو-2 بمهمة اختبارية "ديمو-2" نقلت خلالها رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.وفي أيلول/سبتمبر، أطلقت أربعة سياح إلى الفضاء لثلاثة أيام بمعزل عن الناسا.

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