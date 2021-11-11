إيران.. قانون السكان

2021/11/11 | 07:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإيرانية إلى إلغاء قانون السكان الإيراني لأنه يمعن في انتهاك حقوق المرأة في الصحة الجنسية والإنجابية ويهدد صحتها وحياتها.

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