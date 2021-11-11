تداول فيديو رد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على اتهام السعودية بعرقلة التوصل لاتفاق حول الوقود الأحفوري

2021/11/11 | 07:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان والأسلوب الذي رد به على إعلاميين سألوا عن موقف المملكة من الاتهامات الموجهة لها بعرقلة جهود التوصل لاتفاق حول الوقود الاحفوري على هامش مؤتمر

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