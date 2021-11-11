محكمة أميركية تدين اثنين من قادة

2021/11/11 | 08:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت محكمة فدرالية في نيويورك، الأربعاء، اثنين من كبار قادة طائفة "ليف طاهور" اليهودية المتطرفة بتهمة الاستغلال الجنسي للأطفال والاختطاف، وفقا لوزارة العدل الأميركية.

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