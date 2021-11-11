من الخطأ أن تلحق العار بشابة لارتدائها فستانًا ضيقًا..ماذا تقول عارضة أزياء عن أجساد النساء؟

2021/11/11 | 08:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحدث عارضة الأزياء والناشطة إميلي راتاجكوفسكي إلى CNN Style عن كتابها الأول My Body، وهو مجموعة من المقالات الشخصية التي تستكشف تجاربها السابقة وعلاقتها المعقدة مع صورتها.

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