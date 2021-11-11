شاهد.. هندوس يستحمون في نهر مقدس مغطى بالرغوة السامة

2021/11/11 | 08:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غطت الرغوة، التي يقول دعاة حماية البيئة أنها نتجت عن مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية، أجزاءً من نهر يامونا الهندي المقدس حيث تجمع المصلون للاحتفال بمهرجان هندوسي.

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