البريد العراقي يحتل المرتبة 26 عالميًا

2021/11/11 | 08:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اكدت وزارة الاتصالات اليوم الخميس، إنَّ البريد العراقي حصل على المرتبة 26 عالميا وفقا لتصنيف مؤشر التنمية البريديَّة الخاص بالمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي.

وقال مدير عام الشركة العامة للبريد والتوفير بالوزارة ادريس خالد عبد الرحمن، إنَّ “الانجاز المتحقق يعد قفزة نوعية للبريد العراقي كونه نافس من خلال المؤشر البريدي ادارات بريدية عالمية وعربية عدة”، عازيا الانجاز إلى “القفزات النوعية في الخدمات التي يقدمها البريد العراقي، فضلا عن استحداث العديد من الانظمة المتطورة في العمل البريدي”.

واشار إلى “اشتراك البريد العراقي بمنصة الدعم الفني (ITSM) وتطبيق معايير الاتحاد البريدي العالمي للعمليات البريدية والمحاسبية وانخراطه ضمن مشروع التجارة الالكترونية، اضافة إلى تفعيل اتفاقيات النقل الجوي مع دول عدة، منها مصر وسلطنة عمان ما ادى إلى تزايد حركة وحجم البريد الصادر عن البلاد”.

وفي وقت سابق، اعلنت الشركة العامة للبريد والتوفير، ابرامها عقد مع البنك المركزي العراقي لنقل المراسلات البريدية.

وذكر بيان للشركة أنه “استنادا إلى قانون البريد العراقي رقم( ٩٧) لسنة ١٩٧٣ ، وبعد أن تم تهيئة جميع متطلبات ومستلزمات تقديم الخدمات البريدية باستخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة ووفق رؤية الحداثة، أبرمت الإدارة الجديدة للبريد العراقي عقدا مع البنك المركزي العراقي لنقل البريد الرسمي الخاص بالبنك ويشمل (الرسائل والكتب الرسمية والطرود البريدية) داخل العراق ( البريد المحلي) ومن والى العراق ( البريد الدولي)” .

يذكر ان البريد العراقي قام مؤخرا بابرام عددا من التعاقدات مع جهات حكومية مختلفة لغرض نقل البريد وتقديم الخدمات البريدية ضمن اطار التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة لتقديم افضل الخدمات لجميع شرائح وقطاعات المجتمع .

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