مريض يعود لمستشفى بقي فيها لشهر كامل بعد أن كان على وشك الموت ليعتذر.. ما حكايته؟

2021/11/11 | 08:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمضى ريتشارد سوليز، رسام غرافيك لم يتلق لقاح فيروس كورونا، ما يقرب من شهر موصولًا بجهاز التنفس الصناعي وجهاز مراقبة القلب في مستشفى في مدينة سياتل الأمريكية.عاد إلى المستشفى بعد شهر من تلقيحه، ليشارك تقديره للأطباء والممرضات الذين أنقذوا حياته

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