احباط محاولة ارهابية لاستهداف أبراج كهرباء في صلاح الدين

2021/11/11 | 09:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ احبطت قوات فوج دجلة التابع لقيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي ، محاولة ارهابية لاستهداف ابراج الكهرباء في منطقة مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين./انتهى9

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