مصر.. تراجع التضخم السنوي في أكتوبر وخبراء يفسرون لـCNN السبب

2021/11/11 | 09:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرجع خبراء اقتصاد، سبب تراجع التضخم السنوي في مصر خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلى 7.3% -لأول مرة بعد ارتفاعات متتالية على مدار 5 شهور-إلى فترة الأساس وهي الفترة التي يقارن بها التضخم، بالإضافة إلى زيادة مخزون السلع الاستراتيجية في مصر

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