هاواي: احجار كريمة لتمويل طالبان

2021/11/11 | 09:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يمكن لبائعي الحجر التأكد من أن موارده تذهب لخزينة "طالبان".

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