العثور على 50 رقيماً طينياً ووحدات سكنية وقناة مائية حجرية في نينوى القديمة

2021/11/11 | 09:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت البعثة الايطاليَّة المختصة بالاثار والتنقيب، الخميس، عثورها على 50 رقيما طينيا تعود للمدة الاشورية الحديثة في مدينة نينوى القديمة.

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وقال رئيس البعثة نيكولو ماركيتي للصحيفة الرسمية وتابعه "ناس"، (11 تشرين الثاني 2021)، إنَّ "البعثة التي تبنتها جامعة بولونا الايطالية والخاصة بالتنقيب استمرت نحو شهرين متتاليين من دون أي توقف في مدينة نينوى الاثرية القديمة".

وأضاف ماركيتي أنَّ "بعثة التنقيب عثرت على الألواح التي تعود لحكم سن شرشكم، فضلا عن العثور على بوابة أدد الاشورية وصيانتها بالكامل مع الاسوار المحيطة بها".

كما أشار إلى "اكتشاف قناة مائية حجرية تخترق الاسوار لتغذية المدينة بطول 40 م، فضلا عن العثور على عدد من الوحدات السكنية التي تعود إلى الحضارة الاشورية".

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