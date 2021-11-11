المرور العامة تباشر بإصدار إجازات السوق الدولية وتحدد شروط الحصول عليها

2021/11/11 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن المباشرة بإصدار إجازات السوق الدولية.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تمت المباشرة بإصدار إجازات السوق الدولية للراغبين بذلك".

واضافت ان "تعليمات منح إجازة السوق الدولية تتضمن:

1- يكون نموذج اجازة السوق الدولية مطابقاً للمواصفات المذكورة في اتفاقية فينيا للسير على الطرقات لعام 1968 والموقع عليها من قبل العراق لعام 2017 وتطبيقاً لاحكام المادة ( 47 / ثانياً / د ) ( تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة ) .

٢- يكون طالب الحصول على أجازة السوق الدولية حاصل على اجازة سوق محلية صادرة من مديرية المرور العامة في بغداد والمحافظات وأن تكون سارية المفعول التأكد من صحة صدورها .

3- يكون لديه جواز سفر عراقي ساري المفعول .

4- تكون مدة نفاذ الاجازة الدولية سنة واحدة فقط حسب الاتفاقية الدولية .

5- لايجوز إستعمال هذه الاجازة داخل العراق .

6- يتم أستحصال المبالغ والرسوم الخاصة بالاجازة الدولية ( منح لاول مرة ) أستناداً 6 يتم الى الجدولين رقم ( 1 ) و ( 2 ) الملحقين بقانون المرور رقم ( 8 ) لسنة 2019.

٧- يطالب الراغب بالحصول على اجازة السوق الدولية بالمستمسكات الثبوتية الاصلية مع نسخ مصورة وهي:

أ- أجازة سوق محلية

ب - جواز سفر عراقي

ج- هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة

ح- صور شخصية حديثة عدد ( 2 ).

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