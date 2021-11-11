2021/11/11 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

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الـنزاهـة: مكتب رئيس الـوزراء يستجيب لمقتـرحاتنا المتعلقـة بتطـوير الجسور والطرق العامة

◇ تـخـصــيــص الإيـرادات الــــلازمـة لـصــيانــة الــشـــوارع والـجــســور وتلبية احتياجاتها من الاسفلت والكونكريت

◇ الحث على عرض فرصٍ استثماريةٍ لإنشاء وتشغيل الطرق السريعة

◇ إعطاء الأولوية القصوى لتنفيذ الطريق الحلقي حول بغداد

◇ تفعيل دور حماية الطرق والجسور العامة ومحرماتها ومحاسبة المخالفين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن استجابة مكتب رئيس الـوزراء لمقتـرحاتها المتعلقـة بتطـوير الجسور والطرق العامة، موضحة تخصيصه الإيرادات المتحصلة نتيجة فرض الرسوم على المركبات؛ لأغراض صيانتها.

دائرة الوقاية في الهيئة أفادت أنَّ مكتب رئيس مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على تقريرنا عن واقع الخدمات المُقدَّمة في مجال إكساء وإنشاء وتنفيذ الطرق والجسور وإعادة تأهيلها والمُقترحات التي تضمَّنها، قرَّر تخصيص الإيرادات المُتحصَّلة من فرض الرسوم على المركبات؛ لأغراض صيانة الشوارع والجسور، وكذلك تخصيص (25%) من إيرادات مبالغ الرسوم والغرامات المُروريَّة المُستحصلة بموجب قانون المُرور لمُديريَّة الطرق والجسور التابعة للمُحافظة المعنـيَّـة.

وأضافت الدائرة إنَّ المكتب قرَّر أيضاً تخصيص المبالغ اللازمة لقيام أمانة بغداد بشراء معامل الاسفلت والكونكريت؛ لتغطية احتياجاتها، فضلاً عن التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات ووزارة التخطيط وأمانة بغداد؛ لوضع رؤيةٍ مُتكاملةٍ عبر خطةٍ مدروسةٍ على المدى القصير والبعيد تنسجم وخطة النقل الشامل لعموم البلاد، وتوفير التخصيصات الماليَّة اللازمة لذلك، مع إعطاء الأولويَّة القصوى لتنفيذ الطريق الحلقيِّ حول مدينة بغداد.

وأوضحت أنَّ مكتب رئيس مجلس الوزراء أوعز باستثناء مشاريع الطرق والجسور من إجراءات الإعلان عنها كفرصِ استثماريَّةٍ، داعياً الهيئة الوطنيَّة للاستثمار إلى الإسراع بإحالة الفرص الاستثماريَّـة المُعدَّة من قبل دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان؛ لتشغيل بقيَّة محطَّات الأوزان؛ وفقاً لعقود الشراكة بين القطاعين العامِّ والخاصِّ، والتنسيق مع أمانة بغداد؛ لعرض فرصٍ استثماريَّةٍ؛ لإنشاء وتشغيل طرقٍ سريعةٍ وبديلةٍ للطرق الحاليَّـة.

وشدَّد على الوزارات ومُؤسَّسات الدولة بعدم إنشاء الخدمات التابعة لها ضمن مُحرَّمات الطرق والجسور وطريق المرور السريع؛ إلا بعد استحصال موافقة دائرة الطرق والجسور، وبخلافه تتحمَّل تلك الجهات المسؤوليَّة القانونيَّة، فضلاً عن المسؤوليَّـة الناجمة عن الإضرار بالمال العام، وتوجيه الوحدات الإداريَّة؛ للقيام بمهامِّها في إزالة التجاوزات المُؤشّرة من قبل دائرة الطرق والجسور.

كما تقرَّر تفعيل دور شرطة الطرق لحماية الطرق والجسور العامَّة ومُحرَّماتها، وعدم الإضرار بها أو التجاوز عليها، وتحريك الشكاوى الجزائيَّة؛ بعدِّها من الجرائم المشهودة، وحماية محطَّات الوزن، مع توفير المفارز المروريَّـة؛ لمُحاسبة المُخالفين للحمولات القياسيَّة.

من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في 26/7/2021 عن تقريرها بخصوص إكساء وإنشاء وتنفيذ الطرق والجسور، وقدَّمت مُقترحاتٍ للارتقاء بواقعها كأحد الإجراءات التي تقوم بها؛ لغرض الدفع إلى تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين عبر رصد التخصيصات الماليَّة المُناسبة للجهات ذات العلاقة ضمن الموازنة التشغيليَّة والاستثماريَّة لإنشاء مشروعات الطرق والجسور؛ بغية تحسين واقع الخدمات المُقدَّمة للجمهور.

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