2021/11/11 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – صلاح الدين

أعلنت مديرية شرطة صلاح الدين، اليوم الخميس، تنفيذ حملة تفتيش واسعة للبحث عن المطلوبين.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "قامت خلال عمليات البحث عن المطلوبين بإلقاء القبض على (3) متهمين بمواد قانونية مختلفة في أنحاء المحافظة وأودعتهم التوقيف".

وأضاف البيان: "كما تمكنت مديرية شؤون أفواج الطوارئ بتنفيذ واجب (6) كمائن ضمن قاطع المسؤولية لتأمين حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، وحجز وفرض غرامات".

وتابع: "كما قامت مديرية مرور صلاح الدين بالتعاون مع مديرية شرطة صلاح الدين تقوم بحجز 11 دراجة نارية، وفرض غرامات على 43 عجلة لمخالفتها الأوامر والتعليمات المرورية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحثاً عن المطلوبين.. تنفيذ حملة تفتيش واسعة بصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحثاً عن المطلوبين.. تنفيذ حملة تفتيش واسعة بصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).