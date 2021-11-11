2021/11/11 | 09:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعتبر السياسي المستقل ثائر منير الزبيدي ارتفاع نسبة الفقر ..دليل فشل السياسة المالية والاقتصادية في البلاد.وقال في بيان صحفي :" ان ارتفاع نسبة الفقر من 20% في عام 2018 الى أكثر من 31% حاليا ، امر خطير ينذر بعواقب اجتماعية واقتصادية خاصة في ظل عدم توفير فرص العمل ".واضاف الزبيدي :" ان اعلان وزارة التخطيط بان 4.5 مليون عراقي اصبحوا تحت خط الفقر (ما يعادل أكثر من 11% من عدد السكان) صورة واضحة للاخفاق الاقتصادي والتخطيط وتنمية وادارة الموارد المالية ، اضافة للارتفاع غير المبرر لسعر صرف الدولار والذي بدأت آثاره السلبية واضحة نحو انهيار الطبقتين الوسطى والفقيرة من الشعب العراقي ".واوضح :" ان ازمة كورونا لها جانب معين في ارتفاع النسبة ، ولكن يبقى الاهم هو الفساد وعدم توفير بيئة آمنة للقطاع الخاص الصناعي والزراعي الانتاجي والاعتماد على الاستيراد بشكل كامل "./انتهى3

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