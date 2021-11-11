وكالة مهر الايرانية : قائد فيلق القدس التقى الحلبوسي وقادة سنة في بغداد

2021/11/11 | 09:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نقلت وكالة مهر الايرانية عن مصادر مطلعة قولها :" ان قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني اجتمع مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، وقيادات سياسية سنية في بغداد ".وذكرت الوكالة :" ان العميد قاآني سيتوجه الى اقليم كردستان للاجتماع بالقادة الاكراد ".و اشارت الى :" ان العميد قاآني دعا خلال اجتماعاته بالاطراف العراقية ، الجميع للهدوء والتعاون "./ انتهى3

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