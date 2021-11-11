أسعار النفط العالمية ترتفع إثر مخاوف من ارتفاع التضخم في أميركا

2021/11/11 | 09:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بشكل طفيف بعد أن تكبدت خسائر في جلسة يوم أمس بفعل مخاوف من احتمال أن يؤدي ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، المدفوع بتكاليف الطاقة المتزايدة، إلى إفراج الحكومة عن مزيد من مخزونات الخام الاستراتيجية لدفع الأسعار للانخفاض.وأفرجت امريكا عن 3.1 ملايين برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وهي أكبر كمية منذ يوليو تموز 2017.هذا وكانت قد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت يوم أمس الأربعاء 2.5%، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.3%، بعد تقارير عن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة في 30 عاما مما دفع الدولار للصعود وزيادة […]

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