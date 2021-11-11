بعد تصدرها بحث غوغل السعودية.. لماذا نشرت بيلا حديد صورها وهي تبكي؟

2021/11/11 | 09:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، بيلا حديد، صورًا لها على حسابها في إنستغرام، وحظيت مشاركة عارضة الأزياء بتفاعل كبير حيث ظهرت وهي تبكي فيها.

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