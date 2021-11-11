المرور العامة تباشر بإصدار إجازات السوق الدولية وتوضح شروطها

2021/11/11 | 10:03 - المصدر: الترا عراق

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ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، المباشرة بإصدار إجازات السوق الدولية.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تمت المباشرة بإصدار إجازات السوق الدولية للراغبين بذلك".

وأضافت أن "تعليمات منح إجازة السوق الدولية تتضمن:

1- يكون نموذج إجازة السوق الدولية مطابقًا للمواصفات المذكورة في اتفاقية فينيا للسير على الطرقات لعام 1968 والموقع عليها من قبل العراق لعام 2017 وتطبيقًا لأحكام المادة (47 / ثانيًا / د) ( تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة).

2- يكون طالب الحصول على إجازة السوق الدولية حاصل على إجازة سوق محلية صادرة من مديرية المرور العامة في بغداد والمحافظات وأن تكون سارية المفعول التأكد من صحة صدورها.

3- يكون لديه جواز سفر عراقي ساري المفعول.

4- تكون مدة نفاذ الإجازة الدولية سنة واحدة فقط حسب الاتفاقية الدولية.

5- لا يجوز إستعمال هذه الإجازة داخل العراق.

6- يتم استحصال المبالغ والرسوم الخاصة بالإجازة الدولية (منح لأول مرة) استنادًا 6 يتم إلى الجدولين رقم (1) و (2) الملحقين بقانون المرور رقم (8) لسنة 2019.

7- يطالب الراغب بالحصول على إجازة السوق الدولية بالمستمسكات الثبوتية الأصلية مع نسخ مصورة وهي:

أ- إجازة سوق محلية

ب - جواز سفر عراقي

ج- هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة

ح- صور شخصية حديثة عدد ( 2 ).

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