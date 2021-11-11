الثورة الروسية وتحرر النساء - زووي شافيه

2021/11/11 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زووي_شافيه تحرر المرأة جزء لا يتجزأ من نضال الحركة العمالية الشيوعية.



نفخت الثورة الروسية، التي مثلت أول استيلاء للطبقة العاملة على السلطة على نطاق واسع، ريح تحرر على النساء العاملات والقرويات، على الرغم من الصعوبات الرهيبة المرتبطة بالتخلف، وبعزلتها في بلد واحد، وبتخريب الأوساط البرجوازية والأرستقراطية، وبعدوان القوى الإمبريالية المتحالفة.إن الخطوات التي تحققت في اتجاه تحرر النساء، والطريقة التي تمت ......





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