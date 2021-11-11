الخارجية التركية تنفي الاتهامات الموجهة لانقرة بالتورط في نقل المهاجرين إلى بيلاروس

2021/11/11 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

نفى وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البولندي، زبيغنيف راو اليوم الخميس، أن تركيا ترفض الاتهامات الموجهة إليها بالتورط في نقل المهاجرين إلى بيلاروس.

وقال مصدر في الخارجية التركية انه "جرى اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية التركي والبولندي بحثا خلاله وضع الهجرة غير الشرعية على الحدود البولندية البيلاروسية".

ونقل الوزير التركي إلى نظيره البولندي انزعاجه من محاولات جعل تركيا طرفا في المشكلة، كما نفى الوزير التركي الاتهامات التي لا أساس لها ضد تركيا والخطوط الجوية التركية بهذا الشأن.

وكانت الحدود البولندية - البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، منذ يوم الاثنين، لمحاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.

وقامت السلطات البولندية بنشر 10 آلاف جندي من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.

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