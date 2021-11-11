2021/11/11 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كركوك

كشف المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، اليوم الخميس، تفاصيل استشهاد صيادين اثنين ضمن قاطع صلاح الدين، فيما توعد بالثأر لهما.

وقال قائد المقر المتقدم، الفريق الركن علي الفريجي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المقر يتابع حادثة قتل 2 من الصيادين الذين انطلقوا من سد العظيم في قاطع ديالى واستشهدوا في قاطع الزرگة ضمن صلاح الدين".

وأضاف الفريجي: "سنثأر للشهداء حتى لو كانوا خارج قاطع عملياتنا، وما النصر الا من عند الله".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متوعدة بالثأر لهما.. العمليات المشتركة تكشف تفاصيل استشهاد صيادين اثنين بصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متوعدة بالثأر لهما.. العمليات المشتركة تكشف تفاصيل استشهاد صيادين اثنين بصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).