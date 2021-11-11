2021/11/11 | 10:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عن تسييرها يوم غد الجمعة ، الثاني عشر من تشرين الثاني ، 44رحلة ، 14 منها داخلية و30 رحلة خارجية ، من والى مطارات البلاد./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية العراقية تسير غدا 44 رحلة داخلية وخارجية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية العراقية تسير غدا 44 رحلة داخلية وخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).